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17:13, 17 ноября 2022Россия

В российском регионе при крушении одномоторного самолета погиб пилот

В Северной Осетии при крушении одномоторного частного самолета погиб пилот

Фото: ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

В Северной Осетии потерпел крушение одномоторный частный самолет А-27. В результате падения погиб пилот воздушного судна, пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, крушение произошло рядом с аэродромом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), который находится около села Гизель Пригородного района.

Уточняется, что самолетом управлял 55-летний мужчина. Причины авиакатастрофы на данный момент неизвестны.

Ранее 8 ноября самолет санитарной авиации Ми-2 потерпел крушение в Костромской области во вторник — он упал в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино во время захода на посадку.

Погиб один человек — пациент, которого перевозили на вертолете. На борту также находились два фельдшера и два пилота — они находятся в реанимации. Предварительно, причиной падения могла стать техническая неисправность и ошибка пилота.

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Никита Абрамов
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