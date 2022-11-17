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17:32, 17 ноября 2022Мир

В МИД отказались назвать Украину государством-террористом

В МИД России заявили, что признание Украины государством-террористом было бы ошибкой

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Признание Украины в качестве государства-террориста было бы ошибкой, такой шаг неприемлем принятой Москвой доктрине о непринятии идеи государственного терроризма. Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, сообщает ТАСС.

«Признание Украины террористическим государством означало бы ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма. Копировать чужие подходы враждебных нам государств, идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций, было бы, на наш взгляд, ошибочным», — заявил он.

Он отметил, что МИД отказался назвать Украину террористическим режимом из-за того, что подобный шаг не соответствует национальным интересам России.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Киев выдвигает нереалистичные требования к Москве из-за нежелания вести мирные переговоры между Россией и Украиной.

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Дмитрий Сотак
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