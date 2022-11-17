В МИД объяснили нереалистичные требования Украины

В МИД заявили, что Киев выдвигает требования из-за нежелания вести переговоры с Россией

Киев выдвигает нереалистичные требования к Москве из-за нежелания вести мирные переговоры между Россией и Украиной. Так заявления украинской стороны объяснили замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия, контрпродуктивно. Это значит, люди не хотят переговоров и не хотят результата. Это ровно то, что мы сейчас видим в позиции Киева. Они не хотят переговоров, поэтому выдвигают предварительные условия», — заявил дипломат.

Ранее Рябков указал на попытки Запада вменить России несуществующие намерения применить ядерное оружие. «Как бы мы ни стояли на своем в этом вопросе, разъясняя очевидные вещи, нам пытаются вменить некие несуществующие намерения [применить ядерное оружие], просто отражение курса на демонизацию России», — подчеркнул он.

15 ноября Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил, что новыми требованиями Киева стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.