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15:06, 17 ноября 2022Бывший СССР

Эксперты с Украины поучаствуют в расследовании падения ракеты в Польше

Зеленский заявил, что украинские эксперты поучаствуют в расследовании инцидента в Польше

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эксперты страны будут участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши. Его слова передает ТАСС.

«Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании [инцидента в Польше]. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши», — сказал он. При этом Зеленский признал, что Украина запускала ракеты противовоздушной обороны (ПВО).

17 ноября Варшава заявила, что вопрос о предоставлении Киеву допуска к расследованию ракетного инцидента в Польше будет решаться в НАТО. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал к проведению совместного выяснения обстоятельств случившегося.

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Кристина Есикова
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