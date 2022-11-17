Варшава назвала условие допуска Киева к расследованию инцидента с ракетой

Замглавы МИД Польши Мулярчик назвал условие допуска Киева к расследованию падения ракет

Вопрос о предоставлении Украине допуска к расследованию ракетного инцидента в Польше будет решаться в НАТО. Об этом сообщил в эфире Polskie Radio SA замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

«Это решение властей нашей страны и решение властей НАТО, потому что мы должны действовать коллективно, как член НАТО», — заявил польский дипломат.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Киев призывает к проведению совместного расследования инцидента в Польше и требует предоставить доступ к месту падения ракеты.

До этого польский президент Анджей Дуда заявил о большой вероятности того, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной.

16 ноября президент США Джо Байден проинформировал иностранных партнеров по НАТО о том, что падение ракет на польскую территорию стало результатом работы украинской ПВО.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли.