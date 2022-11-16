Украина призвала провести совместное расследование инцидента в Польше

Глава СНБО Украины Данилов призвал провести совместное расследование инцидента в Польше

Украина призывает к проведению совместного расследования инцидента в Польше и требует предоставить доступ к месту падения ракеты. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента. (...) Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям министерства обороны Украины и государственной пограничной службы Украины», — говорится в его заявлении.

Согласно документу, опубликованному на сайте СНБО, Киев готов передать западным партнерам якобы имеющиеся у украинской стороны доказательства «российского следа» в произошедшем на территории Польши. Также республика находится в ожидании данных от Запада, на основании которых сделали окончательное заключение, что ракеты принадлежат Украине.