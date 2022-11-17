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11:19, 17 ноября 2022Спорт

Вяльбе отреагировала на смерть президента Федерации фигурного катания России

Елена Вяльбе назвала смерть главы ФФККР Александра Горшкова ужасом и трагедией

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках страны (ФФККР) Александра Горшкова. Об этом сообщает ТАСС.

«Это ужас, большая трагедия. Буквально недавно вместе сидели на концерте, и такая трагедия. Это очень плохая новость, я очень расстроена», — отреагировала Вяльбе. Она также назвала Горшкова светлым и воспитанным человеком.

О смерти 76-летнего функционера стало известно ранее 17 ноября. Причины не уточнялись.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й специалист был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев (ISU).

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке, став первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также пара по шесть раз становилась чемпионами мира и Европы.

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Алексей Гусев
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