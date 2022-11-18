Спарринг-партнер Федора Емельяненко назвал фаворита прощального боя россиянина

Спарринг-партнер Федора Емельяненко назвал Бейдера фаворитом в бою с россиянином

Кирилл Сидельников, российский боец смешанного стиля (MMA) и спарринг партнер Федора Емельяненко, назвал фаворита в бою соотечественника с американцем Райаном Бейдером. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, таковым будет считаться представитель США. «Все-таки он действующий чемпион, а любой чемпион всегда будет по рейтингу стоять выше, чем тот, кто посягает на его титул», — заявил Сидельников.

По мнению россиянина, Емельяненко в прощальном бою стоит сосредоточиться на работе в партере. «Надо использовать все те возможности, которые у него есть. Свои болевые приемы, снизу, рычаг локтем, который он делает отлично», — отметил Сидельников.

Встреча Емельяненко с Бейдером состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США, штат Калифорния). Американец владеет поясом чемпиона организации в тяжелом весе.