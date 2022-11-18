Адвокат осужденной в России Грайнер подтвердила ее местоположение

Адвокат Благоволина: Бриттни Грайнер начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, в настоящий момент отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии. Об этом сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели», — заявила она. По словам правозащитницы, Грайнер «старается держаться и адаптироваться к новым условиям».

Ранее Госдеп заявил об отсутствии ответа России на запрос о местонахождении Грайнер. На прошлой неделе Вашингтон направил Москве запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию о переводе американской баскетболистки в колонию.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения. Грайнер 4 ноября этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания.