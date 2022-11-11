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00:49, 11 ноября 2022Мир

США запросили у России информацию о переводе Грайнер в колонию

Госдеп: США запросили у России информацию о переводе американки Грайнер в колонию
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вашингтон направил Москве запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию о переводе в колонию осужденной в России за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

Он уточнил, что дипломаты направили российской стороне формальный запрос. Прайс уточнил, что американское правительство работает над тем, чтобы «гарантировать наиболее безопасные и благоприятные для здоровья» условия содержания Грайнер.

Ранее Белый дом обвинил Россию в отказе от конструктивного ответа на обмен заключенными. Советник американского президента Джейк Салливан напомнил, что Вашингтон выдвинул «существенное предложение», которое, по мнению США, поспособствовало бы освобождению Грайнер.

В среду, 9 ноября, стало известно, что Грайнер 4 ноября этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания. Адвокат Мария Благоволина уточнила, что пока о местонахождении американки данных нет.

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Марина Совина
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