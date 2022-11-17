Госдеп заявил об отсутствии ответа России на запрос о местонахождении Грайнер

Госдеп: США не получили от России информации о колонии, куда отправили Грайнер

Американская сторона не получила от России информации о том, где отбывает наказание американская баскетболистка Бриттни Грайнер, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.

По его словам, власти США знают, в какую колонию направили американку через ее адвокатов. «Но Российская Федерация до сих пор не предоставила никакого официального уведомления о такого рода перемещении гражданки США, против чего мы решительно выступаем», — пожаловался на отсутствие ответа представитель Госдепа.

Он добавил, что дипломаты в Москве добиваются дополнительных данных о ее перемещении и нынешнем местонахождении.

Ранее Вашингтон направил Москве запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию о переводе американской баскетболистки в колонию. Грайнер 4 ноября этапировали из СИЗО в колонию для отбывания наказания.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.