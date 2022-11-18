В Латвии снесли памятник основателю республики

Власти Латвии в рамках декоммунизации снесли памятник основателю республики Свемпу

Власти Латвии в рамках декоммунизации снесли памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу. Об этом пишет «Sputnik Латвия».

Памятник в виде камня находился на северной окраине поселка Стамериена. На нем располагалась табличка с надписью: «Отсюда, из Варгальских мельниц, по указанной Николаем Свемпом дороге к северовидземским партизанам зимой 1943-1944 годов отправились Имантс Судмалис и Малдис Скрея».

Отмечается, что в подготовленном латвийским правительством списке монумент значился как памятник двум латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее. В информационном агентстве предположили, что власти республики приняли решение о сносе монумента, не зная, что он посвящен в том числе Свемпу — делегату Народного совета, провозгласившего в ноябре 1918 года в Риге независимость Латвийской Республики.