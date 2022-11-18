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08:09, 18 ноября 2022Экономика

Собянин назвал срок начала сборки автомобилей на заводе «Москвич»

Мэр Москвы Собянин заявил, что «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок начала сборки автомобилей на заводе «Москвич» в столице. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Собянина, «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе. «И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было "Рено"», — добавил он.

Кроме того, через 2-3 года планируется запуск российской платформы автомобилей, рассказал мэр.

В ноябре Собянин говорил, что завод возобновит работу в конце 2022 года. Для выпуска машин и развития производства завод должен будет наладить доставку необходимых грузов, поэтому планируется создать новый транспортно-логистический центр (ТЛЦ), который будет называться «Южный порт».

С 1998 года московским заводом владела французская компания Renault. В марте 2022-го она объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие перешло в собственность московских властей.

Марина Совина
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