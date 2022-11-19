В Минобороны заявили, что российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР

Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 19 ноября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, на территории ДНР также ликвидированы два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей ВСУ. Ранее в ДНР рассказали о продвижении российских войск по всей линии фронта. Уточнялось, что подразделения Народной милиции освобождают Артемовск, продвигаясь дом за домом.

В Минобороны России также сообщали о пресечении попыток прорыва ВСУ на красно-лиманском направлении. Как отметил Конашенков, бойцы ВСУ не смогли атаковать российские войска вблизи сел Чернопоповка и Площанка в ЛНР.

За минувшие сутки также российские военные сбили десять беспилотных летательных аппаратов Украины в ДНР и ЛНР. Уточнялось что дроны противника были поражены вблизи Кременной и Новокраснянки в ЛНР, а также Новотроицкого, Максимовки, Ольгинки и Угледара в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.