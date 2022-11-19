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14:19, 19 ноября 2022Россия

Российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ на красно-лиманском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ на красно-лиманском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На красно-лиманском направлении российские военные пресекли попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 19 ноября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские военные не смогли атаковать российские войска вблизи сел Чернопоповка и Площанка в ЛНР. Конашенков утверждает, что благодаря упреждающим действиям российских подразделений была пресечена попытка ВСУ прорваться вперед. В итоге ликвидированы до 50-ти бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Помимо этого, как отмечается, российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР. Кроме того, там были разбиты два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей ВСУ. В ДНР также рассказали о продвижении российских войск по всей линии фронта.

За минувшие сутки также российские военные сбили десять беспилотных летательных аппаратов Украины в ДНР и ЛНР. Уточнялось что дроны противника были поражены вблизи Кременной и Новокраснянки в ЛНР, а также Новотроицкого, Максимовки, Ольгинки и Угледара в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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