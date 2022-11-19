Российские фигуристы рассказали об отношении к продаже пива на аренах

Бойкова и Козловский рассказали, что не против продажи безалкогольного пива на аренах

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об отношении к продаже пива на аренах. Их слова приводит ТАСС.

Козловский заявил, что не против продажи пива во время соревнований, если оно безалкогольное. «Мне не нравится запах пива. Когда мы катались в Канаде и Америке, там люди прямо на арене ели пиццу и попкорн, все что угодно. Ты эти запахи чувствуешь во время проката, и потом начинаешь думать — вот сейчас выйду со льда и пиццы наверну», — добавила Бойкова.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах. «Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка!» — поделилась она.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.