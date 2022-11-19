Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
1:2
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
1:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:3
3-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
18:31, 19 ноября 2022Спорт

Российские фигуристы рассказали об отношении к продаже пива на аренах

Бойкова и Козловский рассказали, что не против продажи безалкогольного пива на аренах

Фото: Amie Johnson / Unsplash

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об отношении к продаже пива на аренах. Их слова приводит ТАСС.

Козловский заявил, что не против продажи пива во время соревнований, если оно безалкогольное. «Мне не нравится запах пива. Когда мы катались в Канаде и Америке, там люди прямо на арене ели пиццу и попкорн, все что угодно. Ты эти запахи чувствуешь во время проката, и потом начинаешь думать — вот сейчас выйду со льда и пиццы наверну», — добавила Бойкова.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах. «Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка!» — поделилась она.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать при наличии соответствующей лицензии.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Под Петербургом произошел разрыв газопровода
Российский хоккеист избил судью во время матча
Польша увеличила кредит Украине для обустройства пропускных пунктов на границе
В Херсоне начался мощный пожар
Полиция начала розыск участников стрельбы в московском кафе
Мурашко назвал способ увеличения рождаемости в России
Миллиардер Блумберг извинился за выступление Бориса Джонсона
В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией
Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировали
Фигура Варнавы в белье вызвала споры пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.