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00:14, 20 ноября 2022Спорт

Бензема оказался под угрозой пропуска чемпионата мира

Обладатель «Золотого мяча» Бензема оказался под угрозой пропуска ЧМ-2022 из-за травмы
Карим Бензема (в центре)

Карим Бензема (в центре). Фото: Annegret Hilse / Action Images / Reuters

Форвард сборной Франции Карим Бензема оказался под угрозой пропуска чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 19 ноября 34-летний футболист получил травму бедра на тренировке и досрочно покинул занятие. Отмечается, что игроку проведут дополнительное медицинское обследование для точного установления диагноза.

17 октября Бензема впервые стал обладателем «Золотого мяча». В споре за награду форвард «Реала» обошел польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующие чемпионы турнира французы сыграют в группе D с Австралией, Данией и Тунисом.

Дарья Коршунова
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