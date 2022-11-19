Нурмагомедов отреагировал на завоевание братом чемпионского титула Bellator

Хабиб Нурмагомедов поздравил брата Усмана с завоеванием чемпионского титула Bellator

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) отреагировал на завоевание двоюродным братом Усманом чемпионского титула Bellator в этой же весовой категории.

«Ты долго и упорно к этому шел. Очень грамотная и доминирующая победа, теперь все только начинается», — поздравил спортсмен родственника. К посту он прикрепил архивное фото с братом.

Ранее в субботу, 19 ноября, Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов пропустил бой брата из-за проблем с американской визой. Отмечалось, что при других обстоятельствах он бы обязательно присутствовал на турнире.

Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе теперь серия из 13 побед. На счету Фрейре 34 победы и шесть поражений в поединках по правилам MMA.