Брат Нурмагомедова стал чемпионом Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА), двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288. Результаты доступны на сайте промоушена.
Поединок прошел в американском Чикаго и продлился все пять раундов. Он завершился победой 24-летнего россиянина единогласным решением судей. Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе.
В главном поединке вечера россиянин Вадим Немков одержал победу над американцем Кори Андерсоном единогласным решением судей. Он защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
18 ноября Нурмагомедов признался, что хочет стать первым чемпионом Bellator из Дагестана. Он заявил, что планирует принести чемпионский пояс в зал школы тренера Абдулманапа Нурмагомедова и укрепить ее наследие.
Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе теперь серия из 13 побед. На счету Фрейре 34 победы и шесть поражений в поединках по правилам MMA.