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10:51, 19 ноября 2022Спорт

Брат Нурмагомедова стал чемпионом Bellator

Россиянин Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрика Фрейре и стал чемпионом Bellator
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА), двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288. Результаты доступны на сайте промоушена.

Поединок прошел в американском Чикаго и продлился все пять раундов. Он завершился победой 24-летнего россиянина единогласным решением судей. Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе.

В главном поединке вечера россиянин Вадим Немков одержал победу над американцем Кори Андерсоном единогласным решением судей. Он защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

18 ноября Нурмагомедов признался, что хочет стать первым чемпионом Bellator из Дагестана. Он заявил, что планирует принести чемпионский пояс в зал школы тренера Абдулманапа Нурмагомедова и укрепить ее наследие.

Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе теперь серия из 13 побед. На счету Фрейре 34 победы и шесть поражений в поединках по правилам MMA.

Анастасия Борисова
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