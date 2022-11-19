Российский боец защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец Немков победил американца Андерсона и защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков одержал победу над американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 288. Результаты доступны на сайте промоушена.

Поединок прошел в американском Чикаго и продлился все пять раундов. Он завершился победой 30-летнего россиянина единогласным решением судей. Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Предыдущий поединок между Немковым и Андерсоном завершился в третьем раунде после запрещенного удара американца головой в лицо россиянина. Судьи признали бой несостоявшимся. Всего на счету Немкова теперь 15 побед при двух поражениях. У Андерсона — 16 побед при шести поражениях.

В августе Немков заявил о желании перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после истечения контракта с Bellator. Он подчеркнул, что для этого нужно активно вести переговоры.