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Российский чемпион Bellator заявил о желании перейти в UFC

Российский боец Немков заявил о желании перейти в UFC после истечения контракта с Bellator
Вадим Немков

Вадим Немков. Кадр: MMA review / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков, выступающий в промоушене Bellator, прокомментировал свое будущее. Его слова передает «Чемпионат.com».

Немков заявил о желании перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после истечения контракта с Bellator. «Что для этого нужно? Ничего не надо, просто переговоры провести. У кого условия лучше будут, туда и пойдем», — отметил он.

Немков владеет чемпионским поясом Bellator в полутяжелом весе. На счету 29-летнего россиянина 14 побед при двух поражениях. Последний поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее в Bellator отказались давать бойцам из России титульные поединки. «Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент лиги Скотт Кокер, есть работники — вот они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульники», — объяснил российский боец Анатолий Токов.

Дарья Коршунова
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