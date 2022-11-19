Пострадавшим при взрыве дома на Сахалине решили купить новое жилье

Власти решили приобрести новое жилье пострадавшим при взрыве дома в Сахалинской области

Власти Сахалинской области решили купить жилье всем пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское. О таких планах объявил глава региона Валерий Лимаренко, передает «Россия-24».

«Готовимся к встрече с жителями, которые жили в этом доме. Приняли решение приобрести каждой семье новое жилье», — заявил губернатор. В своем Telegram-канале глава Сахалинской области уточнил, что пострадавшие сначала получат временное, а позднее — постоянное место жительства.

Ранее в субботу, 19 ноября, в жилом доме на Сахалине случился взрыв газа. После этого, как отмечалось, произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном здании.

По предварительной версии, причиной аварии стало неправильное хранение или использование газового баллона — дом не был газифицирован. Изначально сообщалось о семи погибших, их тела были извлечены из-под завалов. Позже стало известно, что число скончавшихся увеличилось до девяти, четверо из них — дети.