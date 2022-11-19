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12:40, 19 ноября 2022Бывший СССР

Подконтрольная Киеву часть Запорожья осталась без отопления

Подконтрольная Киеву часть Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Часть подконтрольного Украине Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода в результате взрывов. Тепла лишились 17 тысяч абонентов, сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации региона Александр Старух.

Он уточнил, что удары повредили трубопроводы централизованного отопления и привели к прекращению подачи теплоносителя в 123 жилых многоэтажных дома.

Ранее в субботу, 19 ноября, Старух сообщил об ударе по объекту промышленной инфраструктуры в регионе и добавил, что на месте происшествия работают спасатели.

По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе поражен склад боеприпасов украинских войск, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» — там производились авиационные двигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников. Рогов добавил, что такие детали устанавливаются на турецкие БПЛА «Bayraktar» и Akinci.

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Нина Ташевская
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