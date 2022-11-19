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02:35, 19 ноября 2022Россия

В подконтрольном Киеву Запорожье поражен склад боеприпасов и завод «Мотор Сич»

Рогов: в результате удара по подконтрольному Киеву Запорожью поражен склад боеприпасов ВСУ
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли удары по складу боеприпасов украинских войск и по территории завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, ракетный удар был нанесен по склады боеприпасов в Шевченковском районе города Запорожье, а также по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», где производились авиационные двигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников. Как отметил Рогов, такие детали устанавливаются на турецкие БПЛА «Bayraktar» и Akinci.

Рогов также сообщил, что на предприятии собирали и двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также ремонтировали боевую технику украинских войск.

Ранее стало известно, что в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога. Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха​​​ заявил, что под удар попал бъект промышленной инфраструктуры.

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Марина Совина
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