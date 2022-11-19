Чернокожий футболист-россиянин рассказал о совете отца при переезде в Москву

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что не стоит верить в стереотипы о России

Чернокожий полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал о совете отца при переезде в Москву. Его слова приводит Sports.ru

«Папа говорил, что, вопреки стереотипам, никто не обращал внимания на его цвет кожи. И повторял: "Если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями"», — заявил футболист. Он подчеркнул, что не стоит верить в стереотипы и добавил, что Россия стала для него домом.

10 ноября сборная Камеруна сообщила, что Ондуа сыграет на чемпионате мира 2022 года. Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Камеруна сыграет в группе G с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежки московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».