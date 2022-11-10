Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
Сегодня
12:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|14-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Кубок лиги|3-й раунд
Реал Мадрид
Сегодня
23:30 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|14-й тур
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:14, 10 ноября 2022Спорт

Россиянин выступит на ЧМ-2022 по футболу в составе сборной Камеруна

Россиянин Гаэль Ондуа выступит на ЧМ-2022 по футболу в составе сборной Камеруна

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболист немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа вошел в окончательный состав сборной Камеруна для участия в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается в Twitter команды.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России, поэтому имеет два гражданства. Ранее полузащитник играл за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а также за основную команду «Анжи». На уровне национальных сборных 27-летний футболист принял решение представлять Камерун.

Помимо Ондуа, в сборную Камеруна был вызван форвард московского «Динамо» Муми Нгамале. В российский клуб 28-летний нападающий перешел в сентябре 2022-го. В составе «Динамо» камерунец провел девять матчей в чемпионате России, в которых отметился одним забитым мячом.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, отечественная команда пропустит чемпионат мира в Катаре.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в здании военкомата в Екатеринбурге
Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в 1973 году
Названы округа Москвы с подешевевшим жильем
Сертификацию российского вертолета остановили из-за иностранных деталей
Россиянин выступит на ЧМ-2022 по футболу в составе сборной Камеруна
Российский магазин приложений решили сделать обязательным для предустановки
Эрдоган похвалил решение Путина по Херсонской области
Избивших до смерти россиянина братьев признали виновными
Уролог предупредил о проблемах с потенцией из-за просмотра фильмов для взрослых
Появились подробности о поиске выброшенных в море ручных дельфинов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.