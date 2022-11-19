Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:13, 19 ноября 2022Экономика

В России появились оранжевые вина

«Ъ»: в России появились оранжевые вина, выпущенные 12 предприятиями

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России появилась новая категория алкогольных напитков — оранжевые вина, выпущенные путем брожения сока винограда с кожицей и косточками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Оранжевые вина производятся из белых сортов винограда, в первую очередь «ркацители», из которого делают вина в Грузии. Цена варьируется от 500 рублей до одной тысячи рублей за бутылку. В частности, «Шато Тамань» в таком стиле продается по 509 рублей за бутылку, грузинское вино Askaneli Brothers стоит одну тысячу рублей за бутылку.

По информации издания, оранжевые вина в стране выпускают 12 предприятий, включая «Кубань-Вино» («Шато Тамань», Aristov и другие) и входящее в Beluga Group «Поместье Голубицкое» (Golubitskoe Estate). Как отмечают эксперты, оранжевые вина в России раньше были продуктом увлеченных виноделов, а теперь ими заинтересовались крупные производители.

Ранее россиян предупредили о риске дефицита некоторого алкоголя на Новый год — текилы, бурбона и коньяка. Однако производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Военкор рассказал об обстановке под Кременной после попытки прорыва ВСУ
Россиян в Израиле предупредили о «неприятном сюрпризе»
В России появились оранжевые вина
Украина начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО
Подмосковные врачи спасли беременную женщину с заражением крови и ее ребенка
В США заявили о ссоре Зеленского с Западом
Россия отработала первую беспилотную разведывательно-ударную систему
В Израиле испытали морскую версию «Железного купола»
Маск в Twitter предложил проголосовать за восстановление аккаунта Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.