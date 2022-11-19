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11:46, 19 ноября 2022Россия

Названа предварительная причина ЧП в поселке на Сахалине

В доме на Сахалине мог взорваться 20-литровый газовый баллон, запрещенный к использованию

Фото: СК РФ / РИА Новости

В жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Сахалине мог взорваться 20-литровый газовый баллон. Такую предварительную причину в субботу, 19 ноября, называет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что взрывоопасный объект находился на балконе. Он, возможно, был подключен к плите для приготовления пищи, однако точно еще не выяснено. «Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объемом до пяти литров», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве дома в поселке Тымовское на Сахалине снова возросло. К этому моменту есть данные о девяти погибших, в том числе четверых детях. МЧС также дополнительно направило группу из 26 спасателей на место проишествия. Помимо этого, помогать будут кинологи и психологи.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого был обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме. По предварительной версии властей региона, причиной стало неправильное хранение или использование газового баллона.

Пятиэтажный дом в поселке Тымовское на Сахалине был построен еще в 1980-х годах. В нем около 80 квартир. Последний капитальный ремонт там проходил в 2016-м. В доме также не проведена газификация.

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Варвара Кошечкина
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