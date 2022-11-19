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09:20, 19 ноября 2022Россия

На место взрыва на Сахалине дополнительно отправили спасателей МЧС

На место взрыва в поселок Тымовское на Сахалине дополнительно отправили спасателей МЧС

Фото: Telegram-канал «Лимаренко Brief»

МЧС дополнительно направило группу спасателей в поселок Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв в жилом доме. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС уточнили, что из Южно-Сахалинска на место происшествия отправили спасателей Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В группу вошли 26 человек и четыре единицы техники. Помимо этого, помогать на месте ЧП будут кинологи и психологи МЧС.

О том, что в жилом доме на Сахалине произошел взрыв, стало известно ранее в субботу, 19 ноября. После этого, как отмечалось, произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме.

По предварительной версии, причиной стало неправильное хранение или использование газового баллона — дом не был газифицирован. По последним данным, пострадали девять человек. Уже сообщается о семи погибших, их тела были извлечены из-под завалов. Поиски трех человек еще продолжаются.

Пятиэтажный дом в поселке Тымовское на Сахалине был построен еще в 1980-х годах. В нем около 80 квартир. Последний капитальный ремонт там проходил в 2016-м. В доме также не проведена газификация.

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Варвара Кошечкина
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