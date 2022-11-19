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00:43, 19 ноября 2022Спорт

Минеев выиграл последний бой перед уходом в армию

Владимир Минеев победил Фернандо Родригеса в последнем бою перед уходом в армию

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пятираундовая встреча прошла в ночь на субботу, 19 ноября, в Москве и завершилась в третьем раунде. 32-летний россиянин отправил соперника в нокаут.

Поединок стал последним для Минеева перед уходом в армию. 25 сентября сообщалось, что он получил повестку. Спортсмен подчеркнул, что скорее всего будет служить в разведке.

Минеев одержал вторую победу в кикбоксинге за два месяца. 17 сентября россиянин нокаутировал боснийца Эрко Джуна.

Алексей Гусев
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