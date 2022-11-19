Минеев выиграл последний бой перед уходом в армию

Владимир Минеев победил Фернандо Родригеса в последнем бою перед уходом в армию

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пятираундовая встреча прошла в ночь на субботу, 19 ноября, в Москве и завершилась в третьем раунде. 32-летний россиянин отправил соперника в нокаут.

Поединок стал последним для Минеева перед уходом в армию. 25 сентября сообщалось, что он получил повестку. Спортсмен подчеркнул, что скорее всего будет служить в разведке.

Минеев одержал вторую победу в кикбоксинге за два месяца. 17 сентября россиянин нокаутировал боснийца Эрко Джуна.