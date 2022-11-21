Женщина пришла к парикмахеру и неожиданно для себя попала в порно

В Китае женщина пришла на стрижку и неожиданно для себя попала на порносайт для фетишистов

Жительница китайского города Ухань неожиданно для себя обнаружила, что видео с процессом стрижки, которую она сделала у незнакомого парикмахера, попало на порносайт для фетишистов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китаянку по фамилии Чжэн заинтересовало объявление парикмахера. Мужчина обещал заплатить клиенткам до полутора тысяч юаней (12,6 тысячи рублей), если они согласятся постричься покороче. Чжэн откликнулась на предложение и пришла по указанному адресу. Оказалось, что парикмахер работает в маленькой квартире, где кроме него была лишь женщина, которая представилась его женой.

Мужчина уговорил Чжэн разрешить ему снять процесс стрижки для обучающего видео. «Затем он попросил меня сесть на пол спиной к зеркалу, а сам устроился на табурете. Я вообще не видела, что происходит», — рассказывает женщина. Чжэн добавила, что испытывала дискомфорт во время процедуры и подозревала, что ее снимают для других целей.

Вернувшись домой, Чжэн обнаружила, что парикмахер без ее согласия полностью выбрил ей затылок. Затем она нашла в сети множество жалоб от женщин, которые после стрижек находили ролики со своим участием на фетиш-сайтах. Парикмахеры прижимались гениталиями к головам клиенток, брили им головы, записывали это на видео и публиковали в интернете.

Чжэн сообщила о произошедшем в полицию. Она также пыталась поговорить с парикмахером сама, но тот не открыл ей дверь. «Теперь с ними будет разбираться полиция. Спасибо всем за помощь, и я надеюсь, что справедливость восторжествует», — говорит китаянка.

Ранее сообщалось, что парикмахер из Австралии разбогатела на миллионы австралийских долларов на продаже интимных фото и видео на OnlyFans.