Едва сводившая концы с концами парикмахер разбогатела на продаже интимных фото

Бывшая парикмахер из Квинсленда, Австралия, разбогатела на миллионы австралийских долларов на продаже интимных фото и видео на OnlyFans. Ее историю публикует 7 News.

20-летняя Лилит Кавальер рассказала, что несколько лет назад едва сводила концы с концами и зарабатывала 12 австралийских долларов (631 рубль) в час в салоне красоты. «Я страдала от стресса и истощения, у меня не было времени на перерыв, и я целый день была на ногах», — пожаловалась девушка.

Вскоре австралийку уволили из парикмахерской, и она устроилась на работу в розничную торговлю, однако и там продержалась недолго. «Я ничего не могла себе позволить. У меня не было денег. Это была настоящая борьба», — так вспоминает об этом периоде Кавальер.

Оставшись без денег, девушка вспомнила про набирающую популярность платформу OnlyFans и решила на ней зарегистрироваться. Страница Кавальер быстро набрала шесть тысяч подписчиков, и теперь у нее два аккаунта: обычный и премиум.

Основная аудитория австралийки — мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, большинство из которых живут в США, Австралии, Мексике, Великобритании и Франции. По словам девушки, она работает восемь часов в сутки, и за день зарабатывает примерно 4,2 тысячи австралийских долларов (221 тысяча рублей). В месяц она получает от 83 до 140 тысяч австралийских долларов (от 4,4 до 7,4 миллиона рублей).

80 процентов заработанных денег Кавальер откладывает, а остальные 20 тратит на аренду жилья и путешествия. Также она недавно приобрела автомобиль Tesla и французского бульдога. Девушка отметила, что ее мать и близкие друзья поддерживают ее и не осуждают.

Ранее сообщалось, что едва сводившая концы с концами бывшая работница отеля в Англии стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже интимных фото и видео. По словам звезды OnlyFans, большую часть денег они с мужем тратят на путешествия по миру.