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04:53, 21 ноября 2022Наука и техника

Озвучено влияние загрязненного воздуха на сердце подростков

Current Problems in Cardiology: загрязнение воздуха вызвало высокое давление у подростков

Фото: Toby Melville / Reuters

Команда специалистов из Королевского колледжа Лондона озвучила влияние загрязненного воздуха на сердце подростков. Выводы исследования опубликованы в журнале Current Problems in Cardiology.

В процессе работы учеными был проведен метаанализ исследований, которые суммарно включали в себя 15 тысяч подростков в возрасте от двенадцати лет и старше. Пять этих работ было проведено в Европе, а другие в Китае, где уровень загрязнения выше.

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Выяснилось, что у двенадцатилетних и более старших детей мелкие частицы PM2,5 и PM10 вызвали более высокое диастолическое артериальное давление при длительном воздействии (в случае проживания в неблагополучных районах). Такие молекулы образуются при выхлопных газах автомобилей, при сжигании древесины или при деятельности промышленных производств. Высокое кровяное давление в детском и подростковом возрасте является предиктором риска развития гипертонии и сердечных заболеваний во взрослом возрасте.

В ноябре сотрудники Американской академии неврологии заметили, что климатические изменения могут увеличивать частоту случаев неврологических заболеваний.

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Елена Апазиди
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