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16:47, 17 ноября 2022Наука и техника

Выявлено воздействие климатических изменений на неврологические заболевания

Neurology: глобальное потепление увеличило рост неврологических заболеваний

Фото: Wolf Schram / Unsplash

Команда специалистов из Американской академии неврологии выявила, что климатические изменения могут оказывать воздействие на здоровье, в том числе увеличивать частоту случаев мигрени и болезни Альцгеймера. Результаты работы описаны в журнале Neurology.

Авторы провели метаанализ 364 ранее опубликованных исследований по загрязнению окружающей среды, изменениям климата, экстремальным температурам в период с 1990 по 2022 год. Ученые заметили, что глобальное потепление способствует росту неврологических заболеваний. У людей с болезнью Паркинсона, деменцией и рассеянным склерозом (РС) могут ухудшаться симптомы, а инсульты могут стать более распространенными.

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Такой эффект исследователи объясняют загрязнением воздуха — смогом от производств и автомобилей, что приводит к выбросу токсичных твердых частиц и впоследствии вызывает ухудшение здоровья мозга. Кроме того, повышение температуры способствует распространению нейроинфекционных заболеваний, таких как вирус Западного Нила, менингококковый менингит и клещевой энцефалит, за пределы традиционных географических районов.

В октябре 2022 года ученые Университета Торонто обнаружили, что глобальное потепление может привести к распространению вирусов из-за взаимодействия с новыми организмами-хозяевами.

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Елена Апазиди
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