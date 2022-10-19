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15:01, 20 октября 2022Наука и техника

Таяние ледников увеличило риск новых эпидемий

В Университете Торонто связали таяние ледников с распространением вирусных инфекций

Фото: Wolfgang Kaehler / LightRocket via Getty Images

Глобальное потепление может привести к распространению вирусов из-за контактов с новыми организмами-хозяевами, что увеличивает риск масштабных эпидемий и новой пандемии. К такому выводу пришли ученые Университета Торонто, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Они выяснили, что таяние ледников увеличивает риск новых контактов между патогенами и животными, хотя речь не идет о вирусах, которые ранее были заключены во льду.

Исследователи секвенировали ДНК и РНК, выделенных из образцов почвы и отложений озера Хейзен, находящегося на территории Канады и являющегося крупнейшим пресноводным озером в высоких широтах Арктики. В это озеро стекают ручьи, возникшие из-за таяния близлежащих ледников. На основе расшифрованных последовательностей генетического материала была реконструирована виросфера — совокупность всех вирусов, которые населяют данную экосистему. Ученые также определили геномы эукариотических организмов, которые являлись потенциальными носителями вирусов.

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На основе реконструированных геномов вирусов и эукариот были построены два филогенетических дерева — графы, отражающие эволюционные взаимосвязи между различными видами. Оба дерева были сопоставлены на основе базы данных по взаимоотношениям вирус-хозяин. Ученые измерили конгруэнтность между двумя деревьями, то есть то, насколько они симметричны и демонстрируют ли коэволюцию между организмами-хозяевами и вирусами. Если конгруэнтность велика, то риск перехода вирусов на новых хозяев низок. Наоборот, низкая конгруэнтность предполагает распространение вирусных инфекций.

Оказалось, что усиление стока по-разному влияет на риск распространения вирусов в почве и в озерных отложениях. По мере того, как объем стока увеличивается от низкого до высокого, общий риск распространения остается высоким, но снижается в образцах почвы. Это объясняется смывом в озеро верхних слоев почвы, при этом удаляются организмы и ограничивается взаимодействие между вирусами и потенциальными новыми хозяевами. В самом озере увеличивается вероятность контактов вирусов с организмами, которые раньше не сталкивались друг с другом.

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Александр Еникеев
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