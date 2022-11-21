Стало известно о результатах последней проверки на загоревшемся складе в Москве

При последней проверке загоревшегося склада в центре Москвы выявили более 20 нарушений

Последняя проверка цветочного склада на Комсомольской площади, в котором 20 ноября произошел пожар, проводилась в 2019 году. О ее результатах стало известно источнику ТАСС в экстренных службах.

Там уточнили, что проверка в помещении проводилась после предыдущего пожара в декабре 2019 года. В ней участвовали сотрудники МЧС и прокуратура. В результате было обнаружено 21 нарушение требований пожарной безопасности.

По результатам проверки к административной ответственности привлекли юридическое и должностное лицо ООО «Ново Флоре» — их оштрафовали на 150 и 6 тысяч рублей.

Пожар на цветочном складе в центре Москвы начался днем в воскресенье, 20 ноября. Погибли восемь человек. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров — его удалось потушить только спустя девять часов. Из здания эвакуировали семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.

В СК назвали предварительной причиной пожара ненадлежащее хранение товаров и нарушение пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Еще в качестве одной из причин рассматривается неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.