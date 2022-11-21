Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 21 ноября 2022Россия

Стало известно о результатах последней проверки на загоревшемся складе в Москве

При последней проверке загоревшегося склада в центре Москвы выявили более 20 нарушений
СюжетПожар в Москве:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Последняя проверка цветочного склада на Комсомольской площади, в котором 20 ноября произошел пожар, проводилась в 2019 году. О ее результатах стало известно источнику ТАСС в экстренных службах.

Там уточнили, что проверка в помещении проводилась после предыдущего пожара в декабре 2019 года. В ней участвовали сотрудники МЧС и прокуратура. В результате было обнаружено 21 нарушение требований пожарной безопасности.

По результатам проверки к административной ответственности привлекли юридическое и должностное лицо ООО «Ново Флоре» — их оштрафовали на 150 и 6 тысяч рублей.

Пожар на цветочном складе в центре Москвы начался днем в воскресенье, 20 ноября. Погибли восемь человек. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров — его удалось потушить только спустя девять часов. Из здания эвакуировали семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.

В СК назвали предварительной причиной пожара ненадлежащее хранение товаров и нарушение пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Еще в качестве одной из причин рассматривается неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде назвали условие для нормализации отношений между Россией и Украиной
На Украине начали готовиться к блэкауту
Троих россиян осудили на сроки до 13 лет за заказанное убийство пенсионера
Блогерша на год отказалась от стирки одежды и поделилась опытом
По всей Украине пройдут отключения электроэнергии
Пассажиров верхних полок наделят законным правом есть на нижних
В салоне машины на западе Москвы обнаружили тело задушенного таксиста
Володин предложил повысить зарплаты депутатам
Москвичи резко расхотели покупать один тип жилья
Стало известно о результатах последней проверки на загоревшемся складе в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.