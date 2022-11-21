Найден способ следить за пользователями iPhone

MacRumors: особенность iCloud позволила отследить пользователей техники Apple

Техническую особенность сервиса iCloud можно применить для слежки за пользователям техники Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на исследование специалистов безопасности Томми Миска и Талала Хаджа Бакри, опубликованное в Twitter Миска. По словам экспертов, аналитические данные iCloud включают в себя параметр dsId, который уникален для каждого пользователя. В этой связи авторы заявили, что, зная идентификатор dsId, можно отследить действия конкретного владельца iPhone или другого гаджета Apple.

Описывая вероятный способ слежки, специалисты подчеркнули, что идентификатор службы каталогов dsId позволяет однозначно определить учетную запись iCloud. Таким образом, злоумышленники могут использовать названный метод, чтобы выяснить личные данные пользователя — его имя и электронный адрес.

Журналисты MacRumors упомянули документ с сайта Apple, согласно которому никакая информация, собранная с устройства в аналитических целях, не может быть использована для определения конкретного пользователя. Авторы издания обратились в компанию за разъяснениями.

В начале ноября Миск и Бакри заявили, что Apple собирает данные пользователей, несмотря на запрет в настройках конфиденциальности. По мнению аналитиков, приложения на iPhone продолжали отслеживать пользовательскую активность вне зависимости от того, была iPhone Analytics включена или выключена.