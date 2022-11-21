В Петербурге 12-летний ребенок попал в больницу из-за отравления алкоголем
В Петербурге на улице Бадаева нашли 12-летнего ребенка с алкогольным отравлением
В Санкт-Петербурге 12-летний ребенок отравился алкоголем. Об этом стало известно РЕН ТВ.
Подростка нашли на скамейке на улице Бадаева — его госпитализировали, врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Инцидент произошел вечером в субботу, 19 ноября.
По предварительным данным, отравившийся ребенок воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Подмосковье в городе Голицыно 11-летний ребенок отравился суррогатным алкоголем и попал в реанимацию. Алкоголь россиянин употреблял у друзей в квартире. Его товарищ принес жидкость в пластиковой бутылке — она была куплена не в магазине, а у знакомых несовершеннолетнего.