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10:39, 21 ноября 2022Россия

В Петербурге 12-летний ребенок попал в больницу из-за отравления алкоголем

В Петербурге на улице Бадаева нашли 12-летнего ребенка с алкогольным отравлением

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 12-летний ребенок отравился алкоголем. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Подростка нашли на скамейке на улице Бадаева — его госпитализировали, врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Инцидент произошел вечером в субботу, 19 ноября.

По предварительным данным, отравившийся ребенок воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье в городе Голицыно 11-летний ребенок отравился суррогатным алкоголем и попал в реанимацию. Алкоголь россиянин употреблял у друзей в квартире. Его товарищ принес жидкость в пластиковой бутылке — она была куплена не в магазине, а у знакомых несовершеннолетнего.

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Анастасия Шейкина
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