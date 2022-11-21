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13:16, 21 ноября 2022Бывший СССР

Памятник Пушкину упал с постамента в Никополе

Украинский телеканал D1 сообщил, что памятник поэту Пушкину упал с постамента в Никополе

Фото: «Новости Днепра»

Бюст поэту Александру Пушкину упал с постамента в городе Никополь, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал D1.

СМИ опубликовало фото произошедшего. На снимке виден бюст Пушкина, лежащий на земле около постамента. При этом причины падения скульптуры не уточняются. Телеканал отметил, что ранее на монумент напали вандалы — они нарисовали на нем буквы Z и подожгли.

17 ноября в западноукраинском городе Черновцы демонтировали памятник Пушкину. В населенном пункте находились два монумента поэту. Ранее в Харькове также снесли памятник Пушкину, который был установлен в 1904 году. Бюст классика русской литературы отправили на ответственное хранение. Его дальнейшую судьбу решат жители города.

Кроме того, в Одессе памятник поэту осквернили вандалы, написав на нем слово «вон». «Неизвестные "украсили" надписями скульптуру российского поэта Александра Пушкина на одноименной улице», — сообщили в местном издании.

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Кристина Есикова
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