Нидерланды обыграли Сенегал в стартовом матче на чемпионате мира-2022

Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0 в стартовом матче на чемпионате мира-2022

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Сенегала в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и завершилась со счетом 2:0. Во втором тайме у Сенегала травмы получили защитник ПСЖ Абду Диалло и полузащитник «Ноттингема» Шейку Куяте. На 84-й минуте счет открыл полузащитник Коди Гакпо. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Дэви Классен.

В другом матче группы А Эквадор накануне одержал победу над Катаром со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Эннер Валенсия.

В следующем матче Сенегал встретится с Катаром, а Нидерланды — с Эквадором. Обе встречи пройдут в пятницу, 25 ноября.