Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак
2:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Узбекистан
0:0
Завершен
Россия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Витязь
3:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:01, 20 ноября 2022Спорт

Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира и попала в историю

Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира Эквадору со счетом 0:2

Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира 2022 года команде Эквадора. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 16-й минуте нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый мяч, реализовав пенальти. На 31-й минуте он сделал дубль, увеличив преимущество команды.

Сборная Катара попала в историю чемпионатов мира. Команда стала первой в истории турнира страной-хозяйкой, которая проиграла первый матч мундиаля.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Катарцам также предстоит сыграть с национальными командами Сенегала и Нидерландов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Президент Турции Эрдоган назвал цену изоляции России
Определился лидер на выборах президента Казахстана
Верблюд в подмосковном селе удивил пользователей сети
Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира и попала в историю
Совершившего 31 изнасилование серийного преступника нашли по ДНК
Названы неочевидные причины проблем в интимной жизни
Евросоюз начал переговоры с поставщиками сжиженного газа на ближайшие годы
В Конгрессе США появится комитет по противодействию Китаю
Лидер оппозиционной партии Франции потребовал отменить военную помощь Украине
Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.