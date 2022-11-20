Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира и попала в историю

Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира Эквадору со счетом 0:2

Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира 2022 года команде Эквадора. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 16-й минуте нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый мяч, реализовав пенальти. На 31-й минуте он сделал дубль, увеличив преимущество команды.

Сборная Катара попала в историю чемпионатов мира. Команда стала первой в истории турнира страной-хозяйкой, которая проиграла первый матч мундиаля.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Катарцам также предстоит сыграть с национальными командами Сенегала и Нидерландов.