На чемпионате мира в Катаре забили первый мяч

Футболист сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый мяч на ЧМ-2022, реализовав пенальти

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый мяч в ворота команды Катара на чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эквадорская команда повела в счете на 16-й минуте встречи. Валенсия вывел команду вперед, реализовав пенальти.

Перед началом матча на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур прошла церемония открытия. В ней приняли участие чемпион мира Марсель Десайи, американский актер Морган Фримен, Чонгук из K-Pop группы BTS и катарский певец Фахад Аль Кубаиси.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Катарцам также предстоит сыграть с национальными командами Сенегала и Нидерландов.