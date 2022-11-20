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19:21, 20 ноября 2022Спорт

На чемпионате мира в Катаре забили первый мяч

Футболист сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый мяч на ЧМ-2022, реализовав пенальти

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый мяч в ворота команды Катара на чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эквадорская команда повела в счете на 16-й минуте встречи. Валенсия вывел команду вперед, реализовав пенальти.

Перед началом матча на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур прошла церемония открытия. В ней приняли участие чемпион мира Марсель Десайи, американский актер Морган Фримен, Чонгук из K-Pop группы BTS и катарский певец Фахад Аль Кубаиси.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Катарцам также предстоит сыграть с национальными командами Сенегала и Нидерландов.

Анастасия Борисова
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