В Катаре начался чемпионат мира по футболу

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в церемонии открытия участвовал Морган Фримен

В Катаре начался чемпионат мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония открытия мирового первенства прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. В ней приняли участие чемпион мира Марсель Десайи, американский актер Морган Фримен, Чонгук из K-Pop группы BTS и катарский певец Фахад Аль Кубаиси.

Мероприятие посетили более 80 тысяч зрителей, пришедших на стадион. Среди них президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Вслед за церемонией стартует первый матч группы A между сборными Катара и Эквадора. Он начнется в 19:00 по московскому времени. Катарцам также предстоит сыграть с национальными командами Сенегала и Нидерландами.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря.