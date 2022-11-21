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18:40, 21 ноября 2022Россия

Из обесточенных в результате обстрела ВСУ шахт в Донецке подняли всех горняков

МЧС ДНР: всех горняков подняли из шахт, обесточенных в результате обстрела ВСУ

Кадр: ЧП Донецк Z / ТАСС

Спасателям удалось поднять на поверхность всех горняков из четырех шахт в Донецке, которые оказались обесточены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

«Горняки всех шахт подняты на поверхность», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 59 горняков остались под землей из-за отключения электричества на шахте имени Засядько в Донецке. Энергия перестала подаваться в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка-220».

Кроме того, электричество было отключено на шахтах имени Горького, имени Скочинского и «Лидиевка».

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Никита Абрамов
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