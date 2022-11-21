Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 21 ноября 2022Россия

В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения электроподстанции

МЧС ДНР: в Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения подстанции
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

59 горняков остались под землей из-за отключения электричества на шахте имени Засядько в Донецке в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка-220». Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Как сообщило ведомство, электричество также было отключено на шахтах имени Горького, имени Скочинского и «Лидиевка». Подъем горняков будет осуществляться силами предприятия под контролем спасателей. На поверхности дежурят медики, которые проведут осмотр спасенных россиян.

В МЧС добавили, что на шахтах имени Скочинского и «Лидиевка» электроснабжение уже восстановлено. Кроме того, к генератору была подключена шахта Горького, после чего на поверхность подняли двух ее работников, застигнутых аварией под землей.

Причина повреждения подстанции «Смолянка-220» не уточняется.

В июле в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области погибли два человека, один из которых был спасателем. Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Стало известно о связи расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ с НАТО
В США заявили о попавшем в ловушку Зеленского НАТО
Двух эстонцев арестовали по запросу США по подозрению в криптомошенничестве
В МАГАТЭ раскрыли повреждения от обстрелов ЗАЭС
Маск уволит еще больше сотрудников Twitter
Раскрыта судьба экипажа и пассажиров упавшего на жилые дома в Колумбии самолета
Косторная назвала самую дорогую покупку
Вучич предупредил о риске столкновения в Косово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.