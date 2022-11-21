В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения электроподстанции

МЧС ДНР: в Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения подстанции

59 горняков остались под землей из-за отключения электричества на шахте имени Засядько в Донецке в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка-220». Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Как сообщило ведомство, электричество также было отключено на шахтах имени Горького, имени Скочинского и «Лидиевка». Подъем горняков будет осуществляться силами предприятия под контролем спасателей. На поверхности дежурят медики, которые проведут осмотр спасенных россиян.

В МЧС добавили, что на шахтах имени Скочинского и «Лидиевка» электроснабжение уже восстановлено. Кроме того, к генератору была подключена шахта Горького, после чего на поверхность подняли двух ее работников, застигнутых аварией под землей.

Причина повреждения подстанции «Смолянка-220» не уточняется.

В июле в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области погибли два человека, один из которых был спасателем. Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.