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15:58, 21 ноября 2022Мир

США усилили давление на союзников из-за России

WSJ: США усилили давление на союзников, чтобы ужесточить санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Pool / Reuters

Официальные лица США все чаще совершают визиты в страны-партнеры Москвы в целях продвижения антироссийской санкционной политики. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Автор материала отмечает, что Вашингтон направляет своих официальных представителей в европейские столицы, чтобы собирать разведданные об уклонении от антироссийских санкций и осуществлении параллельного импорта в Россию. Сообщается, что представители американского и европейского истеблишмента видят в так называемой санкционной утечке (уклонении от санкций) главную причину затягивания украинского конфликта.

«Мы хотим избежать обхода антироссийских санкций как в Европе, так и за ее пределами», — заявила в интервью газете комиссар Европейской комиссии по финансам Мейрид Макгиннесс, чей департамент курирует санкционную политику Евросоюза.

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The Wall Street Journal указывает, что министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита G20 в Индонезии обсудила вопрос обхода санкций с более чем 20 коллегами из развивающихся стран. Ранее в ноябре замминистра финансов Уолли Адеймо обсуждал тот же вопрос со своими визави в Брюсселе, Лондоне и Париже, а помощник главы американского минфина Элизабет Розенберг с той же целью посетила с официальным визитом Токио.

«Имеются сообщения, что "отмывание" российских денег активно идет в арабском мире», — приводятся слова Розенберг на конференции Союза арабских банков, прошедшей в конце октября. Она добавила, что США заинтересованы в расследовании таких случаев.

Газета приводит данные, что экспорт в Россию рухнул более чем на 50 процентов после санкций, введенных после 24 февраля, однако сейчас он динамично восстанавливается. Согласно The Wall Street Journal, экспорт Южной Кореи и Японии в Россию восстановился почти на треть, экспорт из стран Евросоюза также постепенно растет, а Турция увеличила его на 25 процентов с 24 февраля.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть.

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Глеб Бажуткин
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