Шесть стран ЕС увеличили экспорт товаров в Россию в середине лета

Экспорт товаров в РФ в июле увеличили шесть стран Евросоюза, среди них Латвия и Эстония

В июле ряд стран Евросоюза увеличил экспорт товаров в Россию как в месячном, так и в годовом выражении. Об этом стало известно РИА Новости из данных национальных статистических ведомств.

Так, шесть стран ЕС нарастили поставки товаров в РФ в годовом выражении. В их числе — Хорватия, экспортировавшая в Россию товаров на 18,4 миллиона евро, Словения (98 миллионов евро), что больше прошлогодних показателей на 59 и 56 процентов соответственно. Кроме того, рост экспорта увеличился из Эстонии, Болгарии, Австрии и Латвии.

В месячном выражении нарастили экспорт в Россию в середине лета восемь стран — Румыния (на 78 процентов), Литва (28 процентов), Нидерланды (на 21 процент), а также Бельгия, Болгария, Испания, Словения и Хорватия.

Импорт российских товаров в июле увеличили сразу 16 стран Евросоюза. Активнее других поставки шли в Словению (рост в 6 раз), на Кипр (в 3,4 раза), в Чехию (в 3,1 раза), Грецию (в три раза) и Италию (в 2,2 раза). Также среди нарастивших импорт — Германия, Австрия, Бельгия и другие страны.

Ранее в октябре сообщалось, что за июнь почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России. Согласно данным статистических служб, в списке из 13 стран, нарастивших импорт, лидировала Словения.