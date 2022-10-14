Почти половина стран ЕС нарастила импорт товаров из России

Тринадцать стран Евросоюза за июнь увеличили ввоз товаров из России почти вдвое

Почти половина стран Евросоюза за июнь нарастили импорт товаров из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным статистических служб, в списке из тринадцати стран, нарастивших импорт, лидирует Словения (страна увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза). На втором месте оказалась Испания (на 69 процентов), третье место по этому показателю заняла Швеция (48 процентов).

Также нарастили импорт Бельгия, Польша, Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

Уточняется, что остальные четырнадцать стран Евросоюза сократили ввоз российских товаров. Лидером в этом списке стал Кипр (с сокращением на 92 процента).

Ранее сообщалось, что экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, взлетел в августе на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 176 тысяч тонн. На Турцию пришлась половина поставок. По данным агентства Kallanish, всего за январь-август этого года Россия отправила в Турцию 735,97 тысячи тонн горячекатаного проката