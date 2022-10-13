Россия почти вдвое увеличила поставки стали в Турцию

РБК: Россия почти вдвое увеличила поставки горячекатаного стального проката в Турцию

В августе экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении, взлетел на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 176 тысяч тонн. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты «БКС Мир Инвестиций».

За последний месяц лета Россия поставила 358,5 тысячи тонн горячекатаного плоского проката, подсчитал аналитик по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. На Турцию пришлась половина поставок. По данным агентства Kallanish, всего за январь-август этого года Россия отправила в Турцию 735,97 тысячи тонн горячекатаного проката.

При этом Россия частично вытеснила других крупных поставщиков — Китай, Японию и Индию, их продажи сократились. Она смогла увеличить поставки почти вдвое за счет «низкой базы» и стремления турецкие покупателей приобрести товар по более низкой цене, поясняют эксперты.

Российские металлурги почти полностью потеряли доступ на европейские рынки после начала спецоперации на Украине. В рамках восьмого пакета санкций Евросоюз расширил эмбарго на импорт товаров из России, ужесточив запрет на поставки стальной продукции. Начиная с марта Россия не могла продавать европейским покупателям черные металлы и готовую стальную продукцию, теперь санкции распространяются и на полупродукты.