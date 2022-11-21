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09:29, 21 ноября 2022Россия

Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине возросло

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине возросло до 10
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине сново возросло. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«В результате взрыва погибли десять человек, среди них четыре ребенка», — сказал собеседник информагентства.

Он уточнил, что после взрыва газа двоих человек доставили в больницу, еще четверым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Часть жилого дома обрушилась на Сахалине в результате взрыва газа 19 ноября. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе и, возможно, подключен к плите.

После проверки специалистов власти решили снести первый подъезд дома, где взорвался газ. Власти Сахалинской области купят жилье всем пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

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Анастасия Шейкина
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